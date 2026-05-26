Tudor se vraća u Serie A? Ponuđen je dvama klubovima

Podijeli :

AP Photo/Dave Shopland via Guliver Image

Igor Tudor navodno je dobio ponude dvaju klubova iz Serie A, piše Nicolò Schira, koji ipak nije otkrio o kojim se momčadima radi. Tudor u Italiji ima snažan ugled zahvaljujući bogatoj igračkoj i trenerskoj karijeri. Kao nogometaš proveo je gotovo deset godina u Juventusu i Sieni, dok je kao trener vodio Udinese, Hellas Verona, Lazio i ponovno Juventus.

Njegov posljednji angažman bio je u Tottenhamu, gdje je radio od sredine veljače do kraja ožujka. U sedam susreta ostvario je jednu pobjedu, jedan remi i pet poraza, dok se klub grčevito borio za ostanak u ligi. Tijekom tog razdoblja preminuo mu je otac, a ubrzo nakon toga došlo je do sporazumnog raskida suradnje.

Ni nakon Tudorova odlaska londonski sastav nije popravio formu pod vodstvom Roberta De Zerbija te je opstanak u Premier ligi osigurao tek u posljednjem kolu. Tudor je od tada bez angažmana. Tijekom karijere vodio je i Hajduk, PAOK, Karabükspor, Galatasaray i Marseille, a jedini trofej osvojio je s Hajdukom, kada je 2013. uzeo hrvatski Kup.