‘Tudor se spasio, ali otkaz je i dalje realna opcija’

Podijeli :

Manu Reino/DeFodi Images via Guliver

Igor Tudor (47) ostat će privremeni trener Tottenham Hotspur F.C., objavio je The Times. Hrvatski stručnjak vodit će londonsku momčad u srijedu u 21 sat u UEFA Champions League protiv Atlético Madrid, kao i u važnoj prvenstvenoj utakmici protiv Nottingham Forest F.C. u nedjelju u 15:15.

Uprava Tottenhama razmatrala je druge opcije nakon teškog poraza 5:2 u prvoj utakmici protiv Atletica prošlog tjedna, što je Tudoru bio četvrti poraz u isto toliko utakmica na klupi Spursa. Dio igrača navodno je bio nezadovoljan njegovim odnosom prema vratarima Guglielmo Vicario i Antonín Kinský.

Ipak, remi na gostovanju kod Liverpool F.C. (1:1), u kojem je Tottenham veći dio susreta bio bolja momčad, uvjerio je čelnike kluba da je Tudor uspio stabilizirati situaciju. Spursi se uz loše rezultate bore i s brojnim ozljedama, pa trener trenutačno ne može računati na čak 12 igrača.

Igor Tudor is set to remain as Tottenham Hotspur's interim head coach for their Champions League game against Atletico Madrid on Wednesday, as well as the pivotal match at home to Nottingham Forest in the Premier League — Times Sport (@TimesSport) March 16, 2026

Iz kluba je potvrđeno da će Tudor u utorak poslijepodne održati konferenciju za medije uoči uzvratne utakmice protiv Atletica, koji u London dolazi s velikom prednošću od 5:2 iz prvog susreta.

U međuvremenu, Nottingham Forest F.C. imat će manje vremena za pripremu za nedjeljni dvoboj jer u četvrtak gostuje kod FC Midtjylland u UEFA Europa League, nakon poraza 1:0 u prvoj utakmici.

Tudorova budućnost ovisi o sljedećim utakmicama

Ako susreti protiv Atletica, a posebno protiv Foresta, završe nepovoljno, Tottenham bi ipak mogao smijeniti Tudora tijekom predstojeće reprezentativne stanke. U tom slučaju klub bi do kraja sezone imao još sedam prvenstvenih utakmica, a do sljedećeg susreta – gostovanja kod Sunderland A.F.C. – tri tjedna pauze.

U Tottenhamu se ipak nadaju da bi dobra igra protiv Liverpoola mogla biti poticaj Tudoru da stabilizira momčad i izvuče je iz zone ispadanja. Pobjeda protiv Foresta donijela bi Spursima četiri boda prednosti ispred tog suparnika i, uz bolju gol-razliku, dodatnu sigurnost.

Razmatrana je i opcija dovođenja stalnog trenera, koji bi imao veći autoritet od još jednog privremenog rješenja. Međutim, željeni kandidati poput Mauricio Pochettino, Roberto De Zerbi i Andoni Iraola vjerojatno neće biti dostupni prije ljeta.