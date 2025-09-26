Tudor ostaje bez Vlahovića! Juventus ga se odlučio riješiti, evo kad odlazi

Iako je srpski centarfor Dušan Vlahović (25) najbolji strijelac Juventusa ove sezone, uprava Stare dame namjerava ga prodati u zimskom prijelaznom roku, objavili su talijanski mediji.
Unatoč tome što u igru uglavnom ulazi s klupe za pričuve, Vlahović je ove sezone zabio četiri pogotka. Ugovor s Juventusom ističe mu u lipnju sljedeće godine, a Vlahović nema namjeru produžiti suradnju.
To znači da je zimski prijelazni rok zadnja šansa za Juve da nešto zaradi na njegovoj prodaji. Ovog ljeta Vlahović je bio blizu prelaska u AC Milan, no klubovi se nisu mogli dogovoriti o visini odštete.
Zanimanje za Vlahovića pokazivali su i Chelsea te Manchester United, a u Juventusu se nadaju da bi ta dva engleska kluba mogla u siječnju opet “pozvoniti” na njegova vrata, navode talijanski mediji.
Vlahović je stigao u Juventus u siječnju 2022. , a torinski klub je za njega platio Fiorentini 83 milijuna eura odštete. U 150 utakmica za Juve Vlahović je postigao 62 gola i tome je dodao 15 asistencija.
