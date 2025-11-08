Tudor nakon otkaza u Juventusu preuzima klub iz Premier lige?

Igor Tudor dobio je otkaz na klupi Juventusa prije manje od dva tjedna nakon serije loših rezultata. Hrvatski stručnjak proveo je sedam mjeseci u Torinu i prošle sezone vratio klub u Ligu prvaka, no slab početak nove sezone stajao ga je posla.
U sličnom problemu sada se nalazi Wolverhampton, koji je prije šest dana smijenio Vitora Pereiru nakon 11 mjeseci na klupi. Wolvesi su posljednji na ljestvici Premier lige s tek dva osvojena boda u deset kola i hitno traže novog trenera koji bi preokrenuo situaciju.
Prema informacijama koje je objavio Matteo Moretto na YouTube kanalu Fabrizija Romana, engleski klub kontaktirao je nekoliko kandidata, među kojima su i Igor Tudor te Thiago Motta, obojica bivši treneri Juventusa. Tudor bi za Wolverhampton bio financijski povoljnija opcija jer njegov stožer stoji otprilike upola manje od Mottinog, čiji ugovor s Juventusom vrijedi do 2027. godine i donosi mu oko 5,5 milijuna eura godišnje.
Ipak, prema Morettu, ni Tudor ni Motta zasad nisu skloni prihvatiti ponudu. Klub razmatra i druge opcije, poput bivšeg trenera Fiorentine Raffaelea Palladina.
