Tudor najavio okršaj s Kovačem: ‘Moramo vidjeti gdje ih možemo povrijediti’

Podijeli :

Matteo Gribaudi via Guliver

Igor Tudor najavio je dvoboj Juventusa i Borussije Dortmunda Nike Kovača, koji će se u utorak u 21 sat igrati u Torinu.

“Igrali smo protiv momčadi s najjačim sastavom u Serie A po mom mišljenju. Pobijedili smo iako nismo bili u najboljoj formi i imali smo nekoliko manjih problema. Stvarno volim pobjeđivati ​​na ovaj način”, rekao je trener Tudor na konferenciji za novinare u ponedjeljak.

Dobio je pitanje o ciljevima u Ligi prvaka:

“Nikad ne razmišljam o tome gdje možemo doći. Moramo dobro igrati protiv Dortmunda. Moramo biti brzi i vidjeti gdje ih možemo povrijediti. Ovo je natjecanje s vrhunskim momčadima i teškim utakmicama.”

Sjajne vijesti za Tudora: Zvijezda Juventusa potpisuje novi ugovor Tudor nakon ludog derbija: ‘Ne znam jesmo li zaslužili ovu pobjedu’