Tudor najavio okršaj s Kovačem: ‘Moramo vidjeti gdje ih možemo povrijediti’

Igor Tudor najavio je dvoboj Juventusa i Borussije Dortmunda Nike Kovača, koji će se u utorak u 21 sat igrati u Torinu.
“Igrali smo protiv momčadi s najjačim sastavom u Serie A po mom mišljenju. Pobijedili smo iako nismo bili u najboljoj formi i imali smo nekoliko manjih problema. Stvarno volim pobjeđivati na ovaj način”, rekao je trener Tudor na konferenciji za novinare u ponedjeljak.
Dobio je pitanje o ciljevima u Ligi prvaka:
“Nikad ne razmišljam o tome gdje možemo doći. Moramo dobro igrati protiv Dortmunda. Moramo biti brzi i vidjeti gdje ih možemo povrijediti. Ovo je natjecanje s vrhunskim momčadima i teškim utakmicama.”
