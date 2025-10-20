Tudor je na ‘tankom ledu’: Talijani otkrivaju kad bi mogao dobiti otkaz u Juventusu

Podijeli :

Matteo Gribaudi via Guliver

Situacija u Juventusu postaje sve napetija, a prema informacijama Fabrizija Romana, hrvatski trener Igor Tudor mogao bi dobiti otkaz već prije iduće reprezentativne pauze.

Klub je zabrinut zbog loših rezultata i narušene atmosfere u svlačionici, a već se razmatraju mogući nasljednici – Raffaele Palladino, Luciano Spalletti i Roberto Mancini, uz otvorenost i prema stranim rješenjima.

Talijani se raspisali o Tudoru: ‘Dobio je zahtjev direktora, no Hrvat ostaje pri svojim idejama’ Prvi ovosezonski poraz za Tudorov Juventus, Baturina s klupe gledao slavlje Coma

Nakon poraza od Coma (2:0) i niza od šest utakmica bez pobjede, kriza se produbila. Dodatne tenzije izazvalo je Tudorovo odbijanje prijedloga izvršnog direktora Damiena Comollija da promijeni sustav igre.

Prema Gazzetti dello Sport, predstojeće utakmice protiv Real Madrida i Lazija bit će ključne za njegovu budućnost.