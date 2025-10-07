Tudor dobio novi nadimak, Talijani ga kritiziraju: ‘Još jedna sezona puna nesigurnosti i razočaranja’

Dojam je da je njegova momčad iz derbija izvukla bolji rezultat nego što je pokazala igrom. Nezadovoljstvo navijača raste zbog niza od pet uzastopnih remija. Sličan problem imao je i Tudorov prethodnik Thiago Motta, koji je u prvih 20 utakmica upisao čak 11 remija, a sezonu su mu obilježili ispadanje iz Lige prvaka protiv PSV-a i pad forme u Serie A.

Novinari pitali Tudora o Modriću, njegov odgovor je nasmijao sve Boban kritizirao Tudorov Juventus i istaknuo: ‘Žao mi je jednog igrača…’

“Svi su očekivali pomake i promjene na bolje, dolazak trenera koji bi mogao usmjeriti Juventus prema povratku na vrh. Međutim, rezultati na terenu ostali su isti, a Juve je ponovno zapao u iste probleme. Još jedna sezona puna nesigurnosti i razočaranja. Iako je sezona tek na početku, sve upućuje na to da se ništa nije promijenilo u odnosu na prošlu sezonu”, piše Corriere dello Sport, koji je na naslovnicu svog printanog izdanja stavio Tudora.