Tuchel u problemima: Englezima se ozlijedio igrač uoči Hrvatske

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AP Photo/Alastair Grant via Guliver

Engleska reprezentacija suočila se s iznenadnim problemom uoči sutrašnjeg okršaja protiv Hrvatske u Dallasu.

Branič Newcastlea, Tino Livramento, pod golemim je upitnikom za nastup na Svjetskom prvenstvu nakon što je pretrpio ozljedu mišića.

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Kako doznaje britanski BBC, ovaj 23-godišnji desni bek ozlijedio se na treningu u nedjelju, a liječnička služba engleske reprezentacije trenutačno obavlja detaljne preglede kako bi se utvrdio stupanj oštećenja. Sudjelovanje mladog braniča na turniru i ranije je bilo neizvjesno jer je zbog ozljede bedra već propustio posljednjih pet tjedana klupske sezone.

Izbornik Engleske našao se u nezavidnoj poziciji uoči sutrašnje utakmice koja se igra u 22 sata srednjoeuropskom vremenu. Ako liječnički nalazi pokažu da Livramento ne može igrati, Engleska će morati aktivirati zamjenu s popisa igrača u pripravnosti.

Kao prva opcija i potencijalna zamjena spominje se stoper Chelseaja Trevoh Chalobah, koji čeka zeleno svjetlo za priključivanje momčadi.

Podsjetimo, utakmica prvog kola skupine između Hrvatske i Engleske igra se sutra u Dallasu s početkom u 22:00 sata.