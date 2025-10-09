Tuchel otvoreno poručio: ‘Engleska nije među favoritima na Svjetskom prvenstvu’

Podijeli :

AP Photo/Darko Vojinovic via Guliver

Engleska nogometna reprezentacija jako dugo nije igrala u finalu Svjetskog prvenstva i zato ne može iduće godine biti jedan od favorita SP-a, rekao je njen izbornik Thomas Tuchel.

Engleska se još nije plasirala na prvenstvo kojem će zajednički domaćini biti Kanada, Meksiko i SAD-e, ali je vrlo blizu tog cilja. U svojoj kvalifikacijskoj skupini K ima maksimalnih 15 bodova nakon pet nastupa. Druga Albanija ima osam, a treća Srbija sedam bodova uz utakmicu manje.

Posljednji put Engleska je u finalu igrala 1966. godine kada je i osvojila jedini naslov.

„Na Svjetskom prvenstvu, gdje ćemo se u to ne sumnjam plasirati, mi ne možemo biti među favoritima. Jako dugo Engleska nije osvojila to natjecanje niti igrala u finalu, a brojni naši suparnici su upravo sve to radili posljednjih desetljeća. Možda možemo čekati svoju šansu iz sjene, ali nikako ne možemo biti među favoritima“, izjavio je 52-godišnji njemački stručnjak Tuchel koji je izborničku dužnost Engleske preuzeo početkom ove godine.

„Očigledno je da Engleskoj nedostaje pravi mentalitet pobjednika. To je ono što imaju Argentina, Brazil, Španjolska ili Francuska. Mi nismo trenutačno s njima u istoj rečenici, ali možemo biti ako na prvenstvo otputujemo kao homogena momčad i kao kvalitetna se skupina ponašamo tijekom prvenstva“, dodao je Tuchel.