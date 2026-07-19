Tuchel: Ne dopuštamo si biti ponosni na treće mjesto

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AP Photo/Tony Gutierrez via Guliver Image

Njemački izbornik engleske reprezentacije Thomas Tuchel nada se da će engleski igrači biti ponosni i uvjereni da su svoj put na Svjetskom prvenstvu u Miamiju završili uspješno, brončanom medaljom nakon pobjede protiv Francuske sa 6-4.

U subotu navečer na stadionu u Miamiju, Tuchelova momčad, koja je u prvom poluvremenu povela s čak četiri gola razlike, a zatim spriječila Francusku da u drugom preokrene, donijela je najbolji rezultat nogometaša na svjetskim prvenstvima od osvajanja Mundijala 1966. godine.

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“To je prva medalja u 60 godina, to je najbolje SP Engleske na inozemnom tlu, pa se nadam da će igrači biti ponosni na nju kroz neko vrijeme. Vrlo smo ambiciozni, pa si gotovo ne dopuštamo biti ponosni na treće mjesto”, rekao je Tuchel na konferenciji za novinare nakon utakmice.

“Prije osamnaest mjeseci postavili smo si najviši cilj, najviši san koji smo željeli ostvariti. Bili smo jako, jako ambiciozni sa svojim snovima, plasirati se u finale i osvojiti svjetsko prvenstvo. Zato toliko boli ako to propustite. Bol će ostati neko vrijeme, ali će nestati, ali ožiljak će ostati. Tako je to u sportu na visokoj razini“, dodao je Tuchel.

Tuchel je dobio žestoke kritike nakon što je Engleska u srijedu izgubila od Argentine 2-1 u polufinalu, posebno zbog onoga što se smatralo njegovom obrambenom taktikom nakon što je njegova momčad povela početkom drugog poluvremena.

“Na konferenciji za novinare jučer se činilo kao da smo u grupnoj fazi ispali bez pobjede, da budem iskren”, rekao je Nijemac.

“Najbolje što možete učiniti je reagirati na terenu i ostvariti sljedeću pobjedu. Sve ostalo je samo pričanje, a pričanje vam ne donosi bodove, a pričanje vam ne donosi pobjedu.Drago mi je da smo pokazali reakciju. Željeli smo tu reakciju i ona je vrlo impresivna.”