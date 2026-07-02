Tuchel ‘naredio’ roditeljima: ‘Pustite djecu da gledaju utakmicu protiv Meksika, trebamo podršku svih’

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AP Photo/Tony Gutierrez via Guliver Image

Izbornik Engleske Thomas Tuchel pozvao je engleske roditelje da puste svoju djecu da ostanu budna kako bi gledali noćnu utakmicu osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Meksika.

Engleska će utakmicu osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Meksika igrati u Mexico Cityju u nedjelju navečer u jedan sat ujutro po britanskom vremenu, odnosno dva sata ujutro po srednjoeuropskom vremenu.

Kako izvještava BBC, roditelji su u dilemi hoće li pustiti svoju djecu da gledaju utakmicu, jer ljetni praznici još nisu počeli.

Na pitanje o poruci roditeljima, Tuchel je rekao: “Napišite ispriku za školu i neka gledaju. Uvijek će biti škole, ali Svjetsko prvenstvo se igra svake četiri godine. Neka gledaju. Za četiri dana imamo veliku utakmicu, trebamo podršku svih, posebno djece”, rekao je Tuchel.

Engleska se sinoć plasirala u osminu finala turnira u SAD-u, Kanadi i Meksiku, nakon što je preokretom pobijedila Demokratsku Republiku Kongo s 2:1.