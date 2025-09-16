Triput je osvojio naslov s Dinamom, a dvaput bio najbolji strijelac Plavih: Sada ide u drugoligaša

Podijeli :

Aleksandar Djorovic by Guliver

Armin Hodžić, 30-godišnji napadač koji je između 2014. i 2018. nastupao za Dinamo, pronašao je novi klub – pridružio se slovenskom drugoligašu ND Gorica.

Hodžić je u Dinamu odigrao 111 utakmica, postigao 51 gol i upisao sedam asistencija, a nakon odlaska iz Maksimira nastupao je za Fehervar, Kasimpašu, Željezničar, Shkupi, Žalgiris, te češke klubove Lisen i Artis iz Brna, prije nego što je stigao u Sloveniju.

U Zagreb je došao kao 19-godišnjak i slobodan igrač, a tijekom četiri godine u Dinamu pomogao je momčadi u osvajanju tri dvostruke krune. Hodžić je dvaput bio najbolji strijelac kluba, a navijači ga pamte i po spektakularnom gol škaricama protiv Intera iz Zaprešića. Nakon ozljede zbog koje nije igrao osam mjeseci, te dolaska novih napadača poput Gavranovića, Budimira i Petkovića, Hodžić je postao četvrti izbor u napadu i napustio klub u ljeto 2018.