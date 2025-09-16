Trenirao je Hajduk prije Gattusa, a sada je smijenjen kao trener juniora

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Jure Ivanković (39) više nije trener juniora HNK Hajduk Split. Odluku o njegovu razrješenju donijeli su na Stadion Poljud, a novi trener još nije imenovan.

U dosadašnjem dijelu sezone Hajdukovi juniori su u pet utakmica ostvarili dvije uvjerljive pobjede (protiv HNK Šibenik 9:0 i HNK Gorica 5:0), dva remija (s NK Samobor 1:1 i HNK Rijeka 0:0) te jedan poraz (od NK Sesvete 0:4). Ivanković je u sezoni 2023./24. vodio i prvu momčad Hajduka na sedam utakmica.

Širu nogometnu pozornost privukao je krajem pretprošle sezone kada je, nakon niza poraza Hajduka od NK Lokomotiva, GNK Dinamo Zagreb i Rijeke koji su ih udaljili od borbe za trofeje, smijenjen tadašnji trener Miroslav Karoglan. Ivanković, dotad njegov pomoćnik, preuzeo je ekipu i u posljednjih sedam kola ostvario četiri pobjede, jedan remi i dva poraza. Nakon toga je momčad preuzeo Gennaro Gattuso, a Ivanković se vratio u omladinsku školu, gdje je nakon odlaska Luka Vučko prošlog ljeta postao trener kadeta.

Ranije je već vodio kadete Hajduka, a u seniorski je stožer ušao kada je otkaz dobio Ivan Leko, a na klupu prve momčadi sjeo Karoglan. Kad je i Karoglan napustio klupu, Ivanković je privremeno preuzeo seniore, a zatim se ponovno vratio u rad s mlađim uzrastima i preuzeo juniore. Time je prošao puni krug u Hajduku — vodio je kadete, seniore i juniore.