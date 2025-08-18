Trenera Zvezde pitali kako će zaustaviti Oršića: ‘Nije samo on taj o kojem se moramo brinuti’

Podijeli :

Wojciech Szubartowski via Guliver

Oršićev Pafos će se protiv Crvene zvezde boriti za plasman u Ligu prvaka.

Kvalifikacije za Ligu prvaka bliže se samom kraju. Pred klubovima koji su ostali u konkurenciji ostala je još samo jedna prepreka – četvrto pretkolo.

Upravo će se u toj fazi, takozvanom play-offu Lige prvaka sastati ciparski i srpski prvak – Pafos i Crvena zvezda.

Prva utakmica igra se u utorak u Beogradu, a susret je na konferenciji za medije najavio trener domaćeg sastava, Vladan Milojević.

Okupljene novinare zanimalo je kako planira zaustaviti jednog od najboljih igrača Pafosa, hrvatskog ofenzivca – Mislava Oršića. Strateg Zvezde je pomiješao Tottenham i Southampton kad je govorio o karijeri bivšeg igrača Dinama, a istaknuo je kako opasnost ne prijeti samo od jednog igrača:

“Otišao je iz Dinama u Tottenham, ako se ne varam. Na kraju je došao u Pafos. Trenirao sam i Tankovića, on je sjajan igrač. Imate Pepea koji je igrao u Olympiakosu, Šunjić je reprezentativac BiH. Bruno je ovdje igrao za Sherif protiv nas. Ozbiljni su. Nije samo Oršić taj o kojem bismo se trebali brinuti.”

Usporedio je Pafos s prethodnim protivnikom, poljskim Lechom:

„Ne možemo mjeriti, ali mogli bismo reći da Pafos igra drugačije od Lecha. Poljaci su iznimno dobra momčad. Morate shvatiti da je ovo najmanje ciparska momčad, nema ih četiri koji govore grčki, vlasnik je Rus. Ozbiljni su, razlika između Lecha i njih je u totalno drugačijem stilu igre. Konkretniji su i izravniji od Lecha, nespretniji od našeg prethodnog protivnika”, zaključio je Milojević.

Utakmica se igra u utorak s početkom u 21 sat, dok je uzvrat za tjedan dana na Cipru.