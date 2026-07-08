Trener Žiline: Htjeli smo Hajduk u ždrijebu i naše želje su se ostvarile

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Hajduk u četvrtak od 20 sati započinje novu europsku sezonu prvom utakmicom 1. pretkola Europske lige protiv slovačke Žiline.

Splićane očekuje dvoboj s momčadi koja je prošle sezone završila na četvrtom mjestu slovačkog prvenstva i osvojila Kup, a susret su na konferenciji za medije najavili trener Pavol Stano i hrvatski napadač Marko Roginić.

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Kakav je osjećaj prije prve važne utakmice?

Stano: “Velika su očekivanja, prva utakmica je bitna, jedva čekamo sutrašnju utakmicu.”

Slovački klubovi su već izbacili hrvatske klubove nekoliko puta, Hajduk je favorit, kako vi to vidite?

Stano: “Bilo je više kandidata u ždrijebu i očekivao sam Hajduk. Spremni smo igrati naš nogomet kakav igramo u Žilini i želimo se pokazati i što bolje odigrati.”

Što su bila događanja prethodnog tjedna, kakav je kadar za utakmicu?

Stano: “Sretan sam što smo odigrali dobru sezonu, i u prvenstvu i u Kupu. Nismo imali pojačanja koliko smo očekivali, ali nam je najveće pojačanje što smo ostali svi zajedno. To je naša velika snaga.”

Rekli ste da ste očekivali Hajduk? Jeste li ga očekivali ili željeli?

Stano: “Željeli smo Hajduk, nismo očekivali. U ždrijebu su bili Ferencvároš i Hajduk, htjeli smo Hajduk i naše želje su se ostvarile.”

Žilina je već jednom izbacila Hajduk. Mislite li da će se isto ponoviti?

Stano: “Imamo mlade i iskusne igrače za koje se nadam da će povući ove mlađe. Hajduk je favorit, ali napravit ćemo sve da u Žilini budemo konkurentni i prođemo dalje.”

Koja je bila vaša prva misao kad ste saznali da ćete igrati s Hajdukom?

Roginić: “Bio sam sretan kad sam saznao da igramo protiv Hajduka jer sam Hrvat i vraćam se u Hrvatsku. Sretan sam što ćemo odigrati takvu, nadam se dobru utakmicu. Jedva čekam.”

Kakvo je tvoje mišljenje o Hajduku dok si odrastao?

Roginić: “Hajduk je jedan od najvećih hrvatskih klubova, svaka riječ je suvišna. Mislim sve najbolje o klubu, pogotovo o navijačima.”

Kakvu utakmicu očekujete? Kakav rezultat bi vas zadovoljio?

Roginić: “Ne očekujemo ništa. Idemo samo dati sve od sebe i odigrati najbolje što možemo.”

Veseliš li se istrčati na pun Poljud?

Roginić: “Naravno, nadam se da će biti pun stadion. Sjećam se da sam ovdje zadnji put bio na utakmici reprezentaciji i razmišljao sam kako bi to bilo odigrati pred punim Poljudom. Nadam se da će se sutra to ostvariti.”

Hajduk je promijenio dosta igrača. Je li to vaša prednost?

Roginić: “Ne bi se trebali obazirati na ekipu Hajduka. Najvažnije je da mislimo na nas i na naš stil igre.”