Trener Thuna nakon remija s Dinamom: ‘Ovo je pošten rezultat, užitak nas je gledati’

Dinamo je u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka odigrao 1:1 protiv Thuna u Švicarskoj. Domaćin je poveo u 20. minuti golom Brightona Labeaua, a Miha Zajc u 86. minuti donio je hrvatskom prvaku vrijedan remi uoči uzvrata na Maksimiru.
Dinamo je u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka odigrao 1:1 protiv Thuna u Švicarskoj. Domaćin je poveo u 20. minuti golom Brightona Labeaua, a Miha Zajc u 86. minuti donio je hrvatskom prvaku vrijedan remi uoči uzvrata na Maksimiru.
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