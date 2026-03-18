Trener Strasbourga uoči Rijeke: ‘Želimo pobijediti, nećemo se oslanjati na prednost koju imamo’

Francuska momčad u prvi susret na Rujevici dobila je 2:1, pa će hrvatski prvak u gostima pokušati preokrenuti rezultat i izboriti plasman u četvrtfinale.

Uoči utakmice trener Strasbourga Gary O’Neil poručio je da njegova momčad neće braniti prednost, nego tražiti novu pobjedu pred domaćim navijačima na stadionu Meinau.

“Ne, ne razmišljam na taj način. Navikli smo igrati ovdje kao da je 0:0. Vraćamo se s teškog gostovanja, sa stadiona na kojem Rijeka postiže vrlo dobre rezultate, i uspjeli smo se vratiti s prednošću, što je bilo iznimno važno. Igrači su za to naporno radili”, rekao je O’Neil.

Dodao je kako prednost iz prve utakmice neće promijeniti pristup njegove momčadi:

“Imamo prednost, ali nećemo se oslanjati na nju. Želimo pobijediti u ovoj utakmici. Plan igre ostaje isti: ista agresivnost, ista koncentracija s loptom. Apsolutno ništa se ne mijenja.”

O’Neil ističe da Strasbourg neće mijenjati stil igre:

“Nismo ovdje da bismo se branili duboko u našoj polovici ili mijenjali svoj stil. Ostat ćemo vjerni sebi, pokušat ćemo pobijediti i proći dalje.”

Osvrnuo se i na gust raspored, ali naglasio da je fokus zasad samo na europskom susretu.

“Moramo pripaziti da ne bude novih problema s ozljedama, jer nas već u nedjelju čeka nova utakmica. Ipak, sav naš fokus je na četvrtku, a tek ćemo se onda brzo okrenuti prvenstvu”, zaključio je O’Neil.