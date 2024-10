Trener Splita o sukobu s vlastitim igračem: Poludio sam kada mi je rekao ‘je*em ti majku’

Podijeli :

Screenshot: Makarska Televizija

U utakmici između Jadrana i RNK Splita, Jadran je pobijedio s 3:0, no incident nakon utakmice zasjenio je rezultat.

Igrač Splita, Rino Juginović, koji je zamijenjen u 17. minuti, suočio se s trenerom Mirkom Milakovićem i postavio mu pitanje zašto je tako rano izašao iz igre. Iako su svjedoci tvrdili da je došlo do fizičkog sukoba između njih, Milaković je nakon utakmice demantirao bilo kakvu tučnjavu.

“Momak je igrao loše, napravio sam izmjenu. To je moja trenerska dužnost. Uostalom ta izmjena donijela je bolju izvedbu ekipe”, rekao je Milaković za Dalmatinski portal, a zatim odgovorio na pitanje što se dogodilo nakon utakmice:

“Čim sam izašao iz svlačionice nakon utakmice pitao me ‘zašto ste me izvadili’. Ja sam mu na to rekao kako ćemo sve riješiti na treningu u ponedjeljak. Ali, tu nije bio kraj. Nastavio je ići za mnom, govorio svašta, između ostalog je rekao ‘smeće ti ćeš mene vaditi’, a poludio sam kada mi je rekao ‘je*em ti majku.'”

Milaković je demantirao fizički sukob.

“Nije bilo nikakvog fizičkog obračuna. U jednom trenutku bio sam okružen s nekoliko igrača. Oni što manje igraju su me pritisnuli, ali su došli ostali igrači i smirili situaciju. Istina je da sam ja zamahnuo prema igraču, u jednoj ruci sam imao kopačke, a u drugoj laptop i torbu.

Ne opravdavam taj postupak, ali teško je na takve stvari ostati miran. Napravio sam to nesvjesno, bio sam iziritiran”, izjavio je Milaković te odgovorio na pitanje jesu li on u Juginović ranije imali problema.

“Ne, ali sam od ostalih igrača saznao da je u jednoj zajedničkoj grupi Juginović napisao ‘ajmo namjerno izgubiti utakmicu u Tučepima da smijenimo trenera'”, rekao je Milaković, koji više neće voditi prvu momčad Splita, već će se vratiti u omladinski pogon.