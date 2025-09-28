Trener Slaven Belupa: Utakmica je bila riješena već u prvom poluvremenu

Podijeli :

NK Slaven Belupo

Dinamo je u posljednjoj utakmici 8. kola SuperSport HNL-a na Maksimiru svladao Slaven Belupo 4:1.

“Čestitke Dinamu, apsolutno zasluženo i dominantno. U prvom poluvremenu smo bili stabilni, to nam je bio cilj, biti dobri u defanzivi. Nažalost, ozljeda nas je poremetila, kroz par minuta smo kažnjeni nakon te situacije. Hoxha je majstorski nanizao tri, četiri igrača i zabio. Prvo poluvrijeme 2:0, mislim da je tad utakmica već bila riješena.Ipak, veseli me drugo konkurentno poluvrijeme. Nadam se da ćemo kompletni dočekati Osijek. Nestorovski ima virozu.”

Kako vam se dojmio Dinamo?

“Apsolutno jako dobro, rezultat protiv Fenera je to pokazao. Želim Dinamu svu sreću u europskim natjecanjima.”