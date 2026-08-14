Trener Rudeša: Vidi se da možemo i znamo igrati, ali…

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NK Rudeš

U prvoj utakmici trećeg kola SHNL-a Dinamo je na Maksimiru uvjerljivo svladao Rudeš 4:0. Glavna figura susreta bio je Dion Drena Beljo, koji je postigao dva pogotka, uključujući i atraktivne škarice kojima je otvorio utakmicu.

Osim Belje, u strijelce su se upisali Lukas Kačavenda i Arbër Hoxha.

Rudešu je posao dodatno otežao crveni karton Ante Suška početkom drugog poluvremena. Nakon isključenja dosuđen je i jedanaesterac za Dinamo, a odgovornost je preuzeo Beljo i svojim drugim pogotkom postavio konačnih 4:0.

Trener Alen Peternac nakon utakmice je rekao: “Imali smo malo vremena, neki su nam igrači tek došli, nismo se još kompletirali. Još tražimo igrače. Imali smo tri teške utakmice, Osijek, Rijeku i Dinamo”, rekao je, pa dodao: