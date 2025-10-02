Trener Rijeke: Zadovoljan sam jer su igrači pokazali karakter, dominirali smo do glupog crvenog kartona

Podijeli :

HNK Rijeka

Strateg Rijeke podijelio je dojmove nakon bolnog poraza u prvom kolu Konferencijske lige.

U susretu 1. kola Konferencijske lige Rijeka je na gostovanju u Erevanu izgubila od Noaha sa 0-1.

Domaćin, kojeg vodi hrvatski stručnjak Sandro Perković, je poveo već u šestoj minuti golom Nardina Mulahusejnovića nakon ubačaja iz kornera.

Novi problemi za Rijeku stigli su u 30. minuti kada je Niko Janković dobio crveni karton zbog oštrog starta nad Yanom Etekijem. U nastavku susreta Rijeka s igračem manje nije uspjela ozbiljnije zaprijetiti suparniku.

Nakon utakmice, s medijima je razgovarao trener Rijeke – Victor Sanchez:

“Na početku smo dominirali u posjedu, ali smo onda primili gol. Dobro smo reagirali nakon tog gola i opet dominirali, sve do glupog crvenog kartona. Probali smo promijeniti stvari u igri, bila je ideja da budemo kompaktni i da ne primimo još golova, a imali smo i problema s nekim igračima koji nisu bili spremni do kraja. Zadovoljan sam što su igrači pokazali karakter, ali ne smijemo raditi ovakve greške.”

Objasnio je taktičke zamisli:

“Od početka smo igrali s petoricom odozada. Plan je bio da tako igramo i da vršimo pritisak te da stvaramo šanse. Kad smo ostali s igračem manje, plan je bio da se povučemo i čekamo kontre.”

Rijeku očekuju dva ligaška dvoboja protiv Gorice i Slavena, a potom 23. listopada na Rujevici ugoščuju češku Spartu:

“Sad moramo pripremiti iduću utakmicu, iskoristiti reprezentativnu pauzu da uigramo momčad, spremimo taktiku i pobijedimo Spartu.”