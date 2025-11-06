Trener Rijeke ogorčen na umjetnu travu: ‘Ovo nije bio nogomet’

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Rijeka je u trećem kolu Konferencijske lige odigrala 1:1 na gostovanju kod Lincoln Red Impsa i tako ostala bez druge uzastopne europske pobjede. Pogodak za Rijeku postigao je Toni Fruk u 41. minuti, dok je Kike Gomez u 84. minuti izjednačio i postavio konačan rezultat.

“Nije mi se svidjela utakmica. Znali smo kako želimo igrati, ali na ovakvoj podlozi je to skroz druga utakmica. Ako žele igrati na ovakvoj podlozi, ako im je to dozvoljeno, moraju ju barem namočiti. ovo nije bio nogomet, nego neka druga igra. Jasno mi je da je to njihova prednost, ali presuha je bila podloga. Sretni smo jer se nismo ozlijedili.

Borit ćemo se za prolazak, imamo dvije utakmice. Želimo igrati nogometne utakmice. Ovo nije teren za profesionalnu nogometnu utakmicu. Opasno je za igrače, a nije ni lijepo za navijače. Jučer smo trenirali na namočenom terenu, ali ne razumijem zašto danas nisu bar malo namočili teren”, rekao je trener Rijeke.