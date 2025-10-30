Trener Rijeke najavio derbi s Dinamom: ‘Moramo ići na pobjedu’

Podijeli :

Guliver Image

Nogometaši Rijeke u subotu 1.11. od 16 sati gostuju kod GNK Dinamo u 12. kolu SuperSport HNL-a.

Nakon dvije vezane pobjede protiv Sparte i Osijeka, Riječanima je želja nastaviti uspješan niz na gostovanju koje je, povijesno gledano, za riječku momčad najteže u HNL-u. Ipak, trener Victor Sanchez i branič Justas Lasickas vjeruju da Rijeka može ostvariti pozitivan rezultat.

“Pred nama je velika utakmica. Za nas je to nešto uzbudljivo, velika motivacija i velika prilika da sami sebi pokažemo da smo na dobrom putu, da napredujemo. Bolji test od ovoga ne mogu zamisliti. Tako ćemo i pristupiti, s istim stavom, s istom željom da nastavimo u ovom smjeru napretka, da budemo bolji u svim segmentima igre. I moramo ići po pobjedu protiv velike momčadi kakva je Dinamo, a da bismo to ostvarili moramo biti na svom maksimumu. Pozitivni smo i vjerujemo da ćemo biti spremni, rekao je Victor Sanchez, prenosi službena stranica Rijeke.

Kakva je situacija s ozljedama, posebno s Radeljićem?

“Testirat ćemo ga kroz zadnje treninge. Nažalost, nismo mogli računati na njega u zadnje dvije utakmice. Na terapiji je i nadamo se da će moći normalno trenirati. Ali isto smo se nadali i protiv Osijeka, pa je na kraju opet osjetio bol, tako da ćemo pričekati test.

Kažu da imate “slatke brige” oko prvih jedanaest za subotu?

“Uvijek! To je naš posao. Moramo živjeti s realnošću, a realnost je da radimo s onim igračima koji su nam na raspolaganju. Zadovoljan sam svojim poslom, stvarno uživam u njemu, i u teškim trenucima i u onim dobrim. Uvijek pokušavam gurati sebe naprijed, a isto to želim prenijeti i na igrače. Tu energiju, tu strast prema poslu. Jer kad igrači na terenu daju sve od sebe, kao u zadnje dvije utakmice, to je način na koji se povezuješ s navijačima. To mi je jedna od najvažnijih stvari, ne igrati samo pametno, nego i s dušom.”

Koji je plan za subotu? Znamo da nećete sve otkriti, ali Dinamo zna imati problema kad je pod pritiskom u zadnjoj liniji.

“Naš plan je jednostavan, nastaviti napredovati. Kao i uvijek, analiziramo suparnika u najsitnijim detaljima, proučavamo njihov stil igre, njihove obrasce, kako bismo bili spremni neutralizirati njihovu kvalitetu pred našim golom. Ovo je jedna od najtežih utakmica za pripremu jer imaju puno kvalitetnih pojedinaca. Ali i mi razvijamo svoj plan, i u obrani i u napadu. Analizom prepoznajemo točke na koje želimo napasti, načine na koje to želimo napraviti i trenutke kad to želimo napraviti. Pokušat ćemo biti konkurentni svih 90 minuta. Iz iskustva znam da su u ovakvim utakmicama vrlo važni trenuci, momenti kad si dominantan i kad si pod pritiskom. Treba ostati miran u tim fazama i pametno koristiti loptu da iskoristimo svoje prilike. Kao što uvijek kažem dueli su ključ svake utakmice. Nadamo se da ćemo nastaviti podizati razinu u tom segmentu, kao što to radimo u zadnjim utakmicama. Kad govorim o duelima, ne mislim samo na obranu, nego i na napad. Primjerice, za krilnog igrača, kad uspiješ proći i ubaciti loptu napadaču na glavu, i to je pobjeda u duelu. U tom segmentu napredujemo i nastavit ćemo raditi na tome.”

Pretpostavljam da ste sada puno zadovoljniji što idete u Zagreb nego prije par mjeseci?

“Iskreno, na to ne mogu odgovoriti. Ne mogu se staviti u prošlost i testirati kako sam se tada osjećao. Od prvog dana govorim isto, vidim da momčad napreduje iz tjedna u tjedan. To je naša realnost, to vidimo kroz analize koje radimo svaki tjedan. Došli smo do ove točke, do ovog trenutka, i sretan sam zbog svega što se događalo, jer ako razmišljaš pozitivno, iz svake situacije možeš nešto naučiti ili uživati u njoj”, naglasio je Victor Sanchez.

Iz kuta momčadi utakmicu je najavio Justas Lasickas.

“Uzbuđeni smo jer je sraz s Dinamom jedna od najvećih utakmica u Hrvatskoj i želimo pokazati da smo na dobrom putu, da rastemo i da jedva čekamo ovaj susret”, rekao je Lasickas.

Momčad sada djeluje stabilnije. Kako se osjećate na lijevoj, a kako na desnoj strani, koja vam više odgovara?

“Dobro se osjećam na obje strane. Mogu igrati i lijevo i desno i mislim da je to moja prednost kao igrača. Nema velike razlike, gdje god igram bitno mi je da pomognem momčadi i dam maksimum.”

Koji su po vama ključni igrači Dinama?

“Dinamo je jako dobra momčad s puno individualne kvalitete. Na početku su mi se posebno svidjeli Valinčić i Lisica, ostavili su jak dojam. Sad, s dolaskom Zajca, vidi se dodatna kvaliteta. Imaju puno dobrih igrača, ali i mi ih imamo to je normalno”, zaključio je Justas Lasickas.