Trener Rijeke: Kada ne možeš zabiti, dogodi se poraz

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Varaždin je u 13. kolu SuperSport HNL-a pobijedio Rijeku 1:0 pogotkom Luke Mamića u 15. minuti nakon asistencije Alekse Latkovića. Bila je to njihova druga ovosezonska pobjeda nad aktualnim prvakom, nakon 2:1 na Rujevici u 4. kolu.

Momčad Nikole Šafarića skočila je na treće mjesto s 19 bodova, dok je Rijeka nakon remija s Lincolnom i novog poraza ostala osma s 14 bodova, četiri više od posljednjeg Osijeka. Varaždin još jednom nadjačao Rijeku i skočio na treće mjesto HNL-a!

Nakon utakmice, izjavu je dao trener Rijeke Victor Sanchez.

“Dali smo sve od sebe da pobijedimo, pucali smo više od puta. Pokušali smo sve, kreirali smo puno šansi, ali kada ne možeš zabiti, dogodi se poraz. Neke udarce smo promašili, neki su blokirani, a neke je njihov vratar sjajno obranio. Tako je teško pobijediti utakmicu”, rekao je Španjolac pa dodao:

“Pokušali smo kontrolirati meč s posjedom, ali kaznili su nas jednom kontrom. U drugom dijelu smo stisnuli, stvorili puno šansi, ali bili smo i umorni od puta.”