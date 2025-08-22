Trener PAOK-a: Teško je igrati na malenom stadionu kao što je Rujevica

Pobjedu im je donio Luka Menalo pogotkom glavom u 39. minuti nakon ubačaja Nike Jankovića iz prekida. Pobjednik ovog dvomeča izborit će plasman u grupnu fazu EL-a i osigurati najmanje osam europskih ogleda.

Trener PAOK-a Razvan Lucescu nakon susreta izrazio je nezadovoljstvo igrom svoje momčadi:

“Uvijek u nokaut fazi postoje dvije utakmice. Rezultat? Mislim da je ovo bila izjednačena utakmica, ali su se oni malo bolje snašli. Radili smo prejednostavne pogreške, primili smo gol iz prekida. Imali smo puno situacija da bolje riješimo naše napadačke akcije, ali to nismo dovoljno dobro radili”, rekao je Lucescu u uvodu.

Kako ste doživjeli Rijeku?

“Nedostajalo nam je malo više samopouzdanja igranja na ovakvom terenu, u ovakvoj atmosferi. Nismo bili dovoljno samopouzdani kako bi večeras ostvarili bolji rezultat. Morali smo biti bolji pod pritiskom, sad moramo biti spremni za drugu utakmicu, to će biti jedna potpuno drugačija priča”, rekao je i objasnio kako je doživio Rijeku:

“Kao što sam rekao, bila je ovo lijepa nogometna atmosfera. Ovaj je stadion dosta malen, pa stvara veliki pritisak gostujućim momčadima, teško je tu igrati. Rijeka je igrala dobro, prijetila nam preko krilnih pozicija, ali sve je do nas. Mi smo morali igrati s više samopouzdanja, kreirati više prilika, biti puno kvalitetniji.”

Prije prve utakmice najavili ste kako je PAOK veliki favorit, mislite li to i nakon ovog dvoboja?

“Ne, mislim da je PAOK veliki favorit samo za navijače i medije, Rijeka je za mene jako dobra momčad. To je prvak Hrvatske, dolazi iz jedne nogometne zemlje, predstavlja hrvatski nogomet. Vjerujemo da će u Solunu biti drugačija atmosfera koja će pogurati našu momčad prema prolasku dalje. U ovakvim utakmicama nema priče o favoritima, tek na kraju druge utakmice možete pričati o konačnom pobjedniku.”

Kako ste vidjeli Luku Ivanušeca?

“On je jako dobar dečko, odličan nogometaš, igra na pametan način. Nažalost, u našu je momčad došao nakon što ga nije bilo dva mjeseca zbog ozljede. Zbog toga je izgubio veliki dio priprema, ali mogu vam reći da je danas morao igrati zbog brojnih ozljeda, nismo imali drugih rješenja. Mora se još bolje adaptirati, pohvatati sve naše zamisli i upoznati suigrače. Dat ćemo mu vremena, bit će jako važan za našu momčad.”