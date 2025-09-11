Trener oduševljen bivšim hajdukovcem: ‘On je igrač iz snova’

Nikola Katić, bosanskohercegovački reprezentativac i bivši igrač Hajduka, odmah se nametnuo kao vođa obrane Schalkea.
Trener Miron Muslić opisao ga je kao “igrača iz snova” koji savršeno odgovara njegovoj filozofiji. Nakon što ga je ranije doveo u Plymouth, Muslić ga je ovog ljeta pridružio i Schalkeu, koji je preuzeo nakon što je s Plymouthom ispao iz Championshipa, ali izbacio Liverpool iz FA kupa.
“Nikola Katić je bio moj apsolutni igrač iz snova. Poznavao sam ga iz Engleske. On je vrhunski defanzivac. Nakon dva tjedna već je bio lider. Svi su vidjeli da on predvodi put i da se baca na svaku loptu za nas. S njim smo također stvorili zajedničku nit na terenu što je posebno važno za jednog nogometaša”, rekao je Muslić.
Nikola Katić bio je član U-21 reprezentacije Hrvatske, a 2017. je upisao i jedan seniorski nastup u prijateljskoj utakmici. Budući da nije bio službeni susret, kasnije je mogao odabrati Bosnu i Hercegovinu, za koju je do sada odigrao deset utakmica.
U HNL-u branio je boje Slaven Belupa i Hajduka, a u Schalke je stigao prije dva mjeseca iz Züricha za odštetu od 450 tisuća eura.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!