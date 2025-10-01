Trener Newcastlea odgovorio Rummeniggeu: ‘Što se tiče…’

Podijeli :

xJamiexJohnstonx via Guliver

Nakon izjave člana uprave Bayerna Karl-Heinza Rummeniggea da samo idioti mogu platiti 85 milijuna eura odštete za centarfora Nicka Woltemadea (23), trener Newcastlea Eddie Howe istaknuo je da nogometno tržište diktira cijene, a ne klubovi.

“Iako nije imao vremena za prilagodbu Nick se je odlično snašao. Što se tiče visine odštete, nogometno tržište diktira cijene, a ne nužno klubovi. Vrlo smo zadovoljni što je Nick s nama i potpuno je irelevantno koliko smo platili”, kazao je, kako prenose njemački mediji, Howe uoči susreta Lige prvaka u srijedu u gostima kod belgijskog Union Saint-Gilloisea.

Rummenigge bez ‘dlake na jeziku’: ‘U Newcastleu rade idioti’ VIDEO / Gabriel u dubokoj sudačkoj nakonadi zabio za veliki preokret Arsenala u Newcastleu

Woltemade je u tri nastupa u Premier ligi postigao dva gola. Njega je u svoje redove ovog ljeta htio dovesti Bayern, ali je odustao nakon što je Stuttgart objavio da za 198 cm visokog centarfora traži 85 milijuna eura. U završnici prijelaznog roka Woltemade je završio u Newcastleu, koji je pristao platiti traženu odštetu. Engleski klub to je učinio nakon što je bilo izvjesno da će njihov golgeter Alexander Isak preseliti u Liverpool. Svrake su od prodaje Isaka zaradile 145 milijuna eura.

Woltemade je bljesnuo u drugoj polovici prošle sezone, te je u dresu Stuttgarta upisao 17 pogodaka i tri asistencije. Zahvaljujući odličnim partijama u njemačkom prvenstvu i kupu u lipnju je dobio poziv od njemačkog izbornika Juliana Nagelsmanna. Za “Elf” je skupio četiri nastupa i upisao je jednu asistenciju.