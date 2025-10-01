Trener Maccabija najavio Dinamo: ‘Dobra momčad, ali vidjeli smo slabosti’

Susret će se odigrati u Bačkoj Topoli, a najavio ga je trener Maccabija Žarko Lazetić. Izraelski klub u prvom je kolu odigrao 0:0 na gostovanju kod PAOK-a.

Bizarnost(i) uoči dvoboja u Bačkoj Topoli: Dinamo dva sata udaljen od stadiona, igrači Maccabija u dva hotela Dinamu protiv Maccabija sudi jedan od najstrožih sudaca u Europi

“Moramo se držati mnogih stvari iz one utakmice u Solunu i poboljšati neke dijelove igre. Posebno kad imamo loptu u nogama, na taj način ćemo imati šanse”, započeo je Lazetić, a onda se osvrnuo na to što Maccabi i Dinamo igraju samo dva sata nakon završetka 25-satnog posta za židovski blagdan Jom Kipur:

“Možemo razgovarati o mnogo stvari, uključujući i činjenicu da igramo ovdje, a ne Izraelu. Ali to su neke od stvari na koje nemamo utjecaja, ovo je i za mene prvo iskustvo, ne mogu reći da ćemo se ponašati ovako ili onako, jer ne znamo hoće li sve biti savršeno. Moramo to prihvatiti i pokušati dati sve od sebe.”

Lazetić je nastavio:

“Imamo širok popis igrača i igrače koji znaju da će nakon posta moći igrati. Za mnoge ljude religija i vjera su važnije od nogometa i moramo to prihvatiti, nositi se s tim i pokušati pobijediti u takvoj utakmici. Naravno, svi koji poste mogu igrati. Sutra ćemo, kao i uvijek, početi s najboljom momčadi.”