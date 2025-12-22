Trener koji je stvorio Šegu i Livaju za SK: ‘Neosporno je da mogu igrati zajedno, a Gattuso nije znao koristiti Michelea!’

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Šest mjeseci trebalo je Hajdukovu napadaču Micheleu Šegi da u drugom mandatu na Poljudu postigne svoj prvijenac. Dogodilo se to 10. kolovoza, u 62. minuti susreta 2. kola SHNL-a protiv Gorice, kada je pri vodstvu Hajduka 1:0 sigurno realizirao kazneni udarac uz gromoglasno skandiranje s tribina. Nešto više od četiri mjeseca kasnije, Hajdukov "broj 11" izrastao je u prvog strijelca lige s 10 pogodaka i tri asistencije, čime je ujedno i najučinkovitiji igrač SHNL-a.

U jučerašnjoj pobjedi protiv Vukovara Šego je postigao jedan pogodak, dok su mu čak tri gola poništena zbog zaleđa. Uz to, u 30. minuti izborio je i isključenje stopera gostiju Marija Tadića. “Sama utakmica po sebi je čudnovata. Hajduk je krenuo kako treba, zabio je taj gol, visio je drugi, a onda dođe crveni karton i misliš da je sve gotovo. Drugo poluvrijeme vidjeli smo svi što se događalo, to je nogomet. Očito Hajduk ne može bez tih nekakvih šokova, da tako nazovemo”, rekao nam je u uvodu razgovora Franko Bogdan, prvi trener Michelea Šege, a njegov današnji agent koji je stvorio igrače poput Marka Livaje, Nikole Vlašića, Tonija Teklića… Šego: Želja u 2026.? Samo jedno… S juniorima Hajduka igrao finale Lige prvaka mladih, sad odlazi s Poljuda “Što se tiče Michelea, on jedan veliki profesionalac, momak koji je cijeli život čvrsto na zemlji. Trebala mu je ova podrška koju je napokon dobio i iskoristio je na pravi način. Pokazao je potencijal kojeg smo mi svi oko njega znali da nosi, a pogotovo ja koji sam s njim od njegove šeste godine. Poziciju centralnog napadača je igrao cijelo vrijeme u našoj školi (op.a. NK Adriatic). Jednostavno tu se osjeća kao riba u vodi. On je momak kojem se danas sve vraća, zato što je to zaslužio, jer je ogroman radnik, ulaže u sebe, nema u njega slobodnih dana”, ističe Bogdan.

Prošla sezona pod vodstvom Gennara Gattusa nije bila osobito učinkovita za Šegu. Kao krilni napadač u 17 nastupa nije postigao nijedan pogodak, a zabilježio je tek dvije asistencije. Bogdan to ovako objašnjava:

“U Hajduk je došao nakon Varaždina u kojem je briljirao na poziciji krilnog napadača i dočekao ga je Gattuso, gdje je jednostavno bio skroz drugačiji sustav od onog u Varaždinu. Dobro je rekao trener Varaždina Nikola Šafarić jednom prigodom da ga nisu znali iskoristiti. Međutim, svaki trener ima neku svoju viziju. Grubo je sada govoriti protiv trenera ili gledati samo na stvari kroz dimenziju Šege.

Jednostavno mu nije odgovaralo to što se događalo na terenu. Ni on sam nije vjerojatno prihvatio neke stvari u glavi. Mislio je da će mu biti isto kao i u Varaždinu. Međutim, imao je tu i više obveza prema natrag, više se igra bazirala na obrambeni dio. Ponavljam, svaki trener ima svoju viziju i mišljenje. Michele je teško to u glavi prihvatio i onda se dogodilo da je izgubio samopouzdanje. Tada, realno, to više nije bio Michele Šego.”

Na početku ove sezone pojedini mediji su pisali kako Šego želi napustiti Hajduk, no sam igrač brzo je to demantirao takve napise putem svog Instagram profila.

“Ni pod razno nismo razmišljali o odlasku. Mi smo pričali o budućnosti kada se saznalo da Garcia dolazi za trenera. Znali smo da će njegov stil igre odgovarati Micheleu. Iako situacija u samom startu kod novog trenera nije bilo idealna. Ipak, mislim da je okidač bio kada ga je Garcia stavio na centralnog napadača. Livaja se ozlijedio i onda se otvorilo njemu na mjestu tamo gdje je on u biti i može pokazati ovo sve što pokazuje.

Poklopio se splet okolnosti i sami stil Garcije s uređenim nogometom, koji teži kolektivnoj igri s posjedom i svim ostalim. Micheleu to odgovara i onda je ispalo to da je on prvi strijelac lige i da ima sezonu iz snova”, rekao je predsjednik NK Adriatic, a onda otkrio što ga najviše fascinira kod prvog topnika domaćeg prvenstva:

“Najviše me fasciniraju njegove motoričke sposobnosti. On zajedno s Rebićem i Almenom čini stalnu opasnost, a bilo bi idealno da se tu uklopi i Livaja pa bi to bila jedna ozbiljna priča.”

Neizbježna tema bio je trener Gonzalo Garcia:

“O njemu imam veoma pozitivno mišljenje. Smatram ga trenerom koji ima svoj stil igre, od njega ne odstupa. Je li određene njegove reakcije kroz utakmicu mogu biti bolje? Gledajte, svaki trener provede sedam dana prije svake utakmice s momčadi i dobro osjeća kakav je koji igrač, u kakvoj je fazi, može li mu ili ne može pomoći. Tako da teško je pričati iz aspekta nas koji sjedimo po kafićima i gledamo utakmice.

Gledajući da je Hajduk promovirao toliko mladih igrača, da je trener podigao cijenu svakom igraču. Nema igrača kojem je pala cijena, možda je jedino Marko tu malo nastradao. Ali nije on igrač za prodaju, već igrač koji donosi kvalitetu i vrijednost Hajduku. Ponavljam, svima je cijena otišla gore, a za to je zaslužan trener Garcia.”

Iako je prvi strijelac lige, sam Šego jučer je nakon susreta istaknuo kako je mogao imati i više pogodaka na kontu.

“Igrač koji manje trči, koji nije u ‘crvenom’, dolazi puno smireniji u te izrazite prilike. On u masu tih situacija dolazi u velikom opterećenju i onda se dogode neki promašaji koji se ne bi trebali dogoditi. Ali, ponavljam, on je stalna opasnost za cijelu obranu. Sada se odlično snalazi, odgovaraju mu trener i sustav. Daj Bože da tako nastavi, samo neka je zdrav”, poručuje Bogdan o nekoliko promašenih zicera svog pulena.

Bogdan je poznat kao i čovjek koji je imao veliki utjecaj na razvoj Marka Livaje, bio je prvi koji je prepoznao o kakvoj se klasi radi i brinuo je o njegovoj karijeri dugi niz godina. Sada je otkrio mogu li Livaja i Šego igrati zajedno:

“Normalno da mogu Livaja i Šego igrati zajedno, daleko od toga. Pitanje je samo u kakvom je stanju Marko. Garcia traži da su mu spremni oni koji su unutra i ima svoje zahtjeve. Livaja je u Hajduku ‘broj 1’ i tu nema priče. Po svemu je to dokazao i njemu ova okolina odgovara. Svoj najbolji nogomet u karijeri igrao je upravo u Hajduku.

U ovom trenutku idu godine, bio je ozlijeđen, malo je pao s fizikom, to se odražava kroz igru. Ali, neosporno je da on ima ono sve što drugi nemaju. On je egzekutor, zna podvaliti loptu, pravi svestrani nogometaš. Nikad nije bio motorički elitan, jer je jednostavno takav igrač”, priča nam Bogdan pa dodaje:

“Nije to baš lako ni posložiti ako ti imaš neki stil, ali opet je to na Garciji. Nadam se da će sada na pripremama sada sve to doći na svoje pa da Hajduk opet ima ‘ubojicu’. Šteta što će Rebić i on propustiti prvo kolo nastavka.”

Za kraj, Bogdan nam je otkrio kako vidi borbu za naslov između Dinama i Hajduka:

“Dinamo ima kvalitetniji kadar. Međutim, u nogometu ništa ne ide lagano. Hajduk je blizu i bitno je da zadrži ovaj kontinuitet igara koji sada ima. Iako je i on kiksao u dva-tri navrata, kao i Dinamo. Kada imaš puno dobrih igrača u svlačionici, oni koji ne igraju sigurno nisu zadovoljni. Tako da se tu stvara neka negativna atmosfera i zanima me koliko je trener Kovačević moćan da to iskontrolira.

Što se tiče Hajduka, on ima vrijednost u mladim igračima koji su enormno napredovali. Pogledajte obranu Hajduka, tu su tri mladića, a sada je tu i vratar Silić. Na njemu se može ozbiljno zaraditi i on je potencijal čak za reprezentaciju. To je nešto što donosi vjeru u bolje sutra.”