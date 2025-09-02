Trener koji je stvarao talente poput Olma i Yamala sada je potpisao za Dinamo

Podijeli :

Sport TV Screenshot

Dinamo je angažirao novo pojačanje za razvoj svoje nogometne akademije, piše španjolski Mundo Deportivo. Riječ je o 56-godišnjem Jordiju Fontu, stručnjaku kojeg mediji u Španjolskoj nazivaju specijalistom za metodologiju rada, a u Maksimiru će preuzeti ulogu drugog čovjeka Akademije.

Font dolazi iz Barcelone, gdje je čak 11 godina bio trener u La Masiji, jednoj od najpoznatijih nogometnih škola na svijetu. Podsjetimo, Dinamov šef omladinske škole postao je ovog ljeta Albert Capellas, nekadašnji voditelj La Masije, koji je upravo s Fontom ranije blisko surađivao.

Rođen u Barceloni 1969. godine, Font je u tamošnjoj akademiji radio od 2006. do 2017., a bio je jedan od prvih trenera Danija Olma i Marca Bernala te brojnih drugih talenata iz Barcelonine omladinske škole.

„Posljednjih godina Font je vodio kamp Marca Bernala i radio s nizom igrača, od kojih su neki danas svjetske zvijezde. Pod njegovim je vodstvom trenirao i Lamine Yamal, uz Carlesa Aleñáa, Óscara Minguezu, Sergija Gómeza i mnoge druge. Svima je prenosio stil i vrijednosti Barcelone“, navodi Mundo Deportivo.

Ovo je još jedan nastavak suradnje Dinama i Barcelone. Osim dvojice trenera, u Maksimir je ovog ljeta stigao i stoper Sergi Dominguez, koji je odmah postao prvotimac i oduševio navijače. Plaćen je 1.2 milijuna eura, a Barcelona je zadržala postotak od buduće prodaje.