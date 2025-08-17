Trener Kocaelispora o Petkoviću: ‘Jako je važan igrač, uključen je u sve naše akcije’

Podijeli :

Instagram/Kocaelispor

Iako hrvatski napadač još uvijek čeka na prvijenac u novom klubu, trener Selcuk Inan ističe koliko je važan za momčad.

Hrvatski napadač Bruno Petković ovog je ljeta zagrebački Dinamo zamijenio novopečenim turskim prvoligašem Kocaelisporom.

Unatoč svježem prvoligaškom statusu, Kocaelispor je u sezonu ušao s visokim ambicijama, a upravo je Petković jedan od igrača od kojeg se najviše očekuje.

Ipak, donedavni napadač Dinama nije idealno započeo svoju avanturu u Turskoj. Nakon dvije odigrane utakmice još uvijek čeka na prvijenac u dresu novog kluba, a u prvom kolu protiv Trabzonspora se istaknuo dvjema promašenim prilikama koje možete pogledati OVDJE.

Unatoč tome što nije baš oduševio u uvodna dva nastupa, trener Selcuk Inan je istaknuo koliko je Petković važan za momčad:

”Petković je jako važan igrač. U prva dva susreta nije uspio zabiti, ali bio je uključen u sve naše akcije. Vjerujem mu i imam povjerenje u njega”, rekao je strateg Kocaelispora.

Međutim, ne skriva kako bi preferirao da Petković ima nešto jaču konkurenciju u napadu:

”Volio bih dovesti još jednog napadača, ali naši financijski limiti to ne dopuštaju. Primorani smo pojačanja raditi u obrambenoj liniji, a ne u napadu.”

Tursku Superligu možete pratiti ekskluzivno na kanalima Sport Kluba.