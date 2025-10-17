Trener Istre uoči Hajduka: ‘Neki igrači nisu trenirali prošlog tjedna, a ovo će biti ključ utakmice’

Podijeli :

Foto: NK Istra 1961

Istra 1961 u nedjelju će u Puli ugostiti Hajduk u sklopu 10. kola SuperSport HNL-a.

Uoči dvoboja održana je konferencija za medije na kojoj su sudjelovali trener Oriol Riera i krilni napadač Vinko Rozić:

VIDEO / Vučević za SK: ‘Garciji je rečeno da stranci i pojačanja ne moraju igrati pošto-poto’ Garcia otkrio: ‘Livaja nije spreman, opet je osjetio bol’

“Očekuje nas odlična utakmica, kako za igrače tako i za navijače, protiv jedne od najboljih ekipa u ligi. Mislim da su dečki spremni, znamo što trebamo raditi. Bit će to prilika da pokažemo naš rad i napredak postignut u posljednjim tjednima”, rekao je Riera na početku pa se osvrnuo na ozljede s kojima Istra ima problema:

“Imamo igrače koji nisu trenirali proteklog tjedna, a zasad su nam Lončar i Maurić još neizvjesni. No, svi ostali su spremni i motivirani. Ključ će biti u tome da kontroliramo posjed, budemo koncentrirani i u svakom trenutku bolji od njih.”

“Kad su dečki na 100%, mogu se natjecati protiv bilo koga i pobijediti bilo koju momčad. Zato je moj glavni fokus na nama, ne na protivniku. Nije sve u rezultatu, važan je proces, napredak, da budemo bolji iz dana u dan”, zaključio je Riera.

Uz trenera, medijima se obratio i krilni napadač Vinko Rozić, koji se nedavno oporavio od ozljede i ponovno je na raspolaganju:

“Čeka nas sigurno jedna teška utakmica, znamo da je Hajduk iznimno kvalitetan protivnik i baš takvu utakmicu i očekujemo. Drago nam je što će stadion gotovo biti rasprodan i što ćemo imati punu podršku naših navijača za cilj koji svi znamo”, rekao je Rozić i dodao:

“Pauza nam je dobro došla, posebno nama koji nismo bili u punom ritmu. Trenirali smo jako dobro zadnja dva tjedna, a osobno mi je taj period pomogao da uhvatim pravu formu nakon ozljede. Za ovakve susrete ne treba posebna motivacija jer svaki igrač uživa igrati pred takvom atmosferom i s tolikim uzbuđenjem na stadionu.”