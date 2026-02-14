Trener Istre: Ovo boli, ali igrali smo protiv najbolje momčadi u Hrvatskoj

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Dinamo je na Maksimiru svladao Istru 1961 s 4:0 u 22. kolu SuperSport HNL-a i povećao prednost na vrhu na osam bodova ispred Hajduka, koji sutra gostuje kod Osijeka. Pogotke su postigli Scott McKenna, Dion Drena Beljo, Miha Zajc i Gabriel Vidović.

Nakon utakmice na konferenciji za medije obratio se trener Istre Oriol Riera:

“Ovo boli. Sve je bilo u redu do drugog gola. Do 60. minute smo se borili, ali oni su na kraju bili bolji. Izgubili smo dva važna igrača u ovom prijelaznom roku, Lawala i Koskija, a iako možemo biti sretni zbog financijskih razloga, to su nam bili jaki i važni igrači. Danas smo igrali s dvojicom igrača od 18 godina, uvodimo mlade igrače i to je proces koji traje. Moramo biti ponosni na to, ali to nije lako.

Moramo biti agresivniji, bolji u duelima, u detaljima, u malim situacijama. Prva dva gola su pala nakon dvije greške, ali igrali smo protiv najbolje momčadi u Hrvatskoj.”