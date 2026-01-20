Trener Istre nezadovoljan suđenjem: ‘Možda se netko boji toga što se Istra bori za vrh’

Utakmica je 14. prosinca prekinuta nakon 15 minuta zbog guste magle pri rezultatu 1:1, a nastavak je odigran u utorak. Istra je tada povela golom Salima Faga Lawala, dok je izjednačio Luka Menalo.

Odluka je pala danas u 75. minuti kada je Tiago Dantas realizirao kazneni udarac i donio Rijeci tri boda.

Rijeka slavila protiv Istre i skočila na treće mjesto HNL-a

Jedanaesterac, kojeg je izborio Tornike Morchiladze nakon prekršaja Advana Kadušića, izazvao je nezadovoljstvo trenera Istre Oriola Riere, koji je nakon susreta kritizirao suca Antu Čulinu i VAR sobu.