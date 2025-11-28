Trener Istre: Nakon Dinama i Hajduka, za mene je Slaven Belupo najkompetitivnija momčad

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Istra 1961 u subotu od 18:15 na Aldu Drosini dočekuje Slaven Belupo u sklopu 15. kola HNL-a. Utakmica je najavljena na klupskoj press-konferenciji na kojoj su govorili trener Oriol Riera i branič Ville Koski.

“Nakon Dinama i Hajduka, za mene je Slaven Belupo najkompetitivnija momčad. Imaju vrlo dobar intenzitet na terenu, tako da očekujem sigurno tešku utakmicu. Mi ćemo puno mijenjati jer imamo ozlijeđene igrače i Marešića s kartonima. U subotu će igrati puno mladih, vjerujem da mogu donijeti dobru energiju i iskoristiti ovu priliku da se dokažu”, rekao je trener Istre.

Finski branič Ville Koski naglasio je da će u ovom susretu ključni biti pravi pristup i snažan timski duh:

“Bit će teška utakmica, kao i svaka u ovoj ligi. Moramo dati sve od sebe i pokazati karakter. Energija na treninzima je odlična i spremni smo. Slaven Belupo je agresivan, igrao sam protiv njih i znam da žele pritiskati i brzo napadati, bit će zahtjevno.”