Trener Intera: Ovaj klub je kao vešmašina

AP Photo/Luca Bruno via Guliver

Trener Intera Cristian Chivu proglašen je najboljim rumunjskim trenerom 2025. godine.

Veliko je to priznanje za 45-godišnjaka koji je tek ove godine preuzeo seniorsku momčad, nakon kratke epizode u Parmi i povratka u Inter, gdje je ranije radio u klupskoj akademiji.

Od prošlog ljeta Chivu je vodio Inter u 27 utakmica i trenutačno drži vrh Serie A. Iza njega je i zapažena igračka karijera u Romi i Interu, obilježena ozljedama, uz 75 nastupa i tri gola za rumunjsku reprezentaciju.

“Sve ovisi o ekipi kakvu imate. Puno je tu rada, tenzija i strasti u procesu ostvarivanja uspjeha. Zavrnuli smo rukave prije sezone i prionuli na posao. Ostali smo optimistični. Bio bih ostao u Parmi, htio sam produljiti ugovor, ali Inter se umiješao nakon što im je otišao Simone Inzaghi. Bio sam dovoljno sretan da dobijem posao.

Rezultati su uvijek najvažniji. U Interu je kao u vešmašini koja je uvijek upaljena i u kojoj udarate glavom u svaki zid. Nikad nema mira, uvijek je pritisak rezultata i igra se svaka tri dana. Volim odgovornost i pritisak, sve te stvari koje me drže budnim i prizemnim”, rekao je Chivu za rumunjsku Gazetu Sporturilor.