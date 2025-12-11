Trener Girone otkrio da ga je Livaković naljutio: ‘Rekao mi je da ne želi igrati ovdje!’

Trener Girone otvoreno je prvi put progovorio o hrvatskom golmanu.
Situacija Dominika Livakovića u Gironi dobila je novo poglavlje nakon što je trener Míchel, prvi put otvoreno progovorio o razlozima zbog kojih hrvatski reprezentativni vratar ne dobiva minute.
Otkrio je da Livaković ne želi braniti za Gironu.
“Rekao mi je da ne želi igrati ovdje. Gazzaniga je morao braniti s 38 stupnjeva i gripom jer Livaković nije htio braniti u Kupu. Ta me situacija ljuti. On želi igrati na Svjetskom prvenstvu i otići u drugi klub”, poručio je Míchel.
Podsjetimo, Livaković je u Gironi na posudbi iz Fenerbahčea, a ove zime trebao bi preseliti u Dinamo na posudbu.
