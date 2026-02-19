Trener Genka: Dinamo je nakon 2:0 dosta riskirao, nećemo ih podcijeniti u uzvratu

Uzvrat se igra za tjedan dana u Belgiji, gdje će Dinamo morati nadoknaditi dva gola zaostatka želi li izboriti prolaz dalje.

“Zaslužena pobjeda za nas. Osjetio sam da nam je Dinamo pokazao puno poštovanja, to je za nas bilo pozitivno. Počeli smo s 2:0, Dinamo je nakon toga počeo riskirati. Bili smo zreli i ovo je bila zaslužena pobjeda, nikad ne znaš u nogometu”, rekao je, pa zaključio:

“U prvom dijelu su pokazali više inicijative nakon naših golova. Nećemo ih podcijeniti u uzvratu.”