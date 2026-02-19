Trener Genka: Dinamo je nakon 2:0 dosta riskirao, nećemo ih podcijeniti u uzvratu

GNK Dinamo Zagreb je na Maksimiru poražen 3:1 od KRC Genk u prvoj utakmici doigravanja za osminu finala UEFA Europa League. Jedini pogodak za Plave postigao je Dion Drena Beljo, dok su za goste dvostruki strijelac bio Zakaria El Ouahdi, a jedan gol dodao je Bryan Heynen.
Uzvrat se igra za tjedan dana u Belgiji, gdje će Dinamo morati nadoknaditi dva gola zaostatka želi li izboriti prolaz dalje.
Trener Genka Nicky Hayen
prokomentirao je utakmicu na konferenciji za medije.
“Zaslužena pobjeda za nas. Osjetio sam da nam je Dinamo pokazao puno poštovanja, to je za nas bilo pozitivno. Počeli smo s 2:0, Dinamo je nakon toga počeo riskirati. Bili smo zreli i ovo je bila zaslužena pobjeda, nikad ne znaš u nogometu”, rekao je, pa zaključio:
“U prvom dijelu su pokazali više inicijative nakon naših golova. Nećemo ih podcijeniti u uzvratu.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!