Trener Crvene zvezde: Imaju problem s nama, ne žele nas u Ligi prvaka

Vladan Milojevic via Guliver

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević nije krio nezadovoljstvo poslije poraza od Milana (2:1) u susretu šestog kola Lige prvaka.

Naročito mu se nije svidio način na koji je sudac Jesus Gil Manzano dijelio pravdu na kraju utakmice.

“Moja prva misao je da nemam misao i da ne znam što bih rekao. Do sad nisam pričao, sportaš sam, dosta puta sam dokazao… S druge strane sam šutio, trpio… Ovo danas je nečuveno, sramota za Ligu prvaka. Od početka igranja Lige prvaka kao da imaju neki problem s nama. Ovo danas ne bih ni komentirao. Čist faul. Isti sudac, reći ćemo da nije slučajnost. Veliko iznenađenje je bilo protiv Stuttgarta. Reći ću vam po prvi put. Klasičan penal protiv Monaka se ne svira. Nas ovdje ne žele, ali tu smo mi. Ako na ovakav način treba da dobije klub kao što je Milan, to je jako ružno. Naši navijači ne mogu da dođu, ne mogu da putuju. Kakav je to način”, rekao je Milojević poslije utakmice.

“Da se vratimo na utakmicu. Odigrali smo dobru utakmicu. Dosta dobrih stvari. Zaslužili smo bod, ali što da radimo. Idemo dalje. Čestitam igračima i svim navijačima koji su došli. Mala smo, ali smo ponosna zemlja. Iskren da budem, sad mi je još draže što smo mali, a ovako ponosni”, zaključio je trener Crvene zvezde.