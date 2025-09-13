Trener Chelseaja otpisao dvojac plaćen preko 100 milijuna eura: ‘Ne postoji način da se vrate u ekipu’

Menadžer Chelseaja Enzo Maresca donio je oštru disciplinsku odluku – Raheem Sterling i Axel Disasi izbačeni su iz prve momčadi. Talijanski trener potvrdio je da treniraju odvojeno i da se neće vraćati u ekipu.
“Oni su igrači Chelseaja, ali trenutno treniraju odvojeno od ekipe i plan je da se tako nastavi. Nisam vidio nijednog od njih, ni Axela ni Raheema. Treniraju u drugim terminima i na drugim mjestima. Nisam ih vidio od početka sezone. Ne postoji način da se vrate u ekipu”, rekao je Maresca.
