Trener Chelseaja isfrustriran potezom vlastitog igrača: ‘Sramotno, on igra utakmicu za sebe’

Posebno ga je razljutilo isključenje napadača Liama Delapa, koji je nakon povratka na teren prvi put od kolovoza zaradio dva žuta kartona u samo sedam minuta.

Delapovo isključenje bilo je šesto za Chelsea u posljednjih devet utakmica, a Maresca ga je optužio da “igra za sebe”.

“Sramotno je kada je crveni karton kao ovaj danas. To su dva žuta kartona u nekoliko minuta. Oba smo mogli izbjeći. To nije dobro”, rekao je Maresca pa nastavio:

“Nakon prvog žutog kartona rekao sam mu četiri ili pet puta da se smiri, ali Liam je igrač koji, kada je na terenu, vjerojatno igra utakmicu za sebe i teško mu je shvatiti i slušati što se događa oko njega. Vrlo glup i zaslužen crveni karton koji je bio potpuno nepotreban. Bio je to glup prekršaj, takve možemo izbjeći. Potpuno podržavam crveni karton.”

Unatoč Delapovom isključenju i napetoj završnici, Chelsea je izborio četvrtfinale, gdje ga čeka gostovanje kod trećeligaša Cardiff Cityja. Momčad Enza Maresce nada se prekinuti post od osvajanja Carabao kupa koji traje od 2015. godine.