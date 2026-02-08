Trener Arsenala se našalio nakon velike pobjede: ‘Jako sam ljut što nismo zabili iz prekida’

Podijeli :

Arsenal je u subotu slavio protiv Sunderlanda s 3:0 te je upisao veliku pobjedu u borbi za naslov. Pobjegli su Manchester Cityju na devet bodova prednosti kao i Aston Villi. No, ono što je zanimljivo je način na koji je Arsenal zabio golove, a to je kroz otvorenu igru.

Zašto je to zanimljivo? Naime, Arsenal ove sezone, ali i prošle, je postao poznat po tome što najčešće zabija iz prekida. Ove godine su već postigli 15 golova iz takvih situacija pa ih engleski mediji često napadaju da igraju antinogomet i da sliče na stari Stoke City. Međutim, Topnici ponekad dominiraju u svim segmentima utakmice pa im prekidi ne budu potrebni. Tako su sva tri gola u utakmici sa Sunderlandom stigla iz otvorene igre.

VIDEO / Arsenal slavio protiv Sunderlanda i pobjegao Cityju na visokih +9

Novinarka BBC-a je nakon susreta upitala Artetu pomaže li im ovakva utakmicu u borbi s narativom da se oslanjaju samo na prekide.

“Ljut sam što nismo zabili iz prekida, jako sam ljut”, rekao je uz osmijeh trener Arsenala.

Topnici u sljedećem kolu gostuju kod Brentforda, a taj susret bi mogli dočekati s velikom prednošću od devet ili barem osam bodova. Naime, u nedjelju od 17:30 sati Manchester City gostuje kod Liverpoola koji je u dobroj formi i nitko ne bi bio šokiran kad bi Redsi Građanima otkinuli barem jedan bod.