‘Treba biti realan, samo će se Dinamo i Hajduk boriti za naslov’

HNK Hajduk Split

Nakon odigranih prvih pet kola SuperSport HNL-a, o dojmovima s početka nove sezone za Sportske novosti govorio je Nikola Jurčević, koji pomno prati događanja u hrvatskom nogometu.

“Iako je možda premali uzorak utakmica, neke stvari se polako kristaliziraju. Dinamo i Hajduk su jako dobro startali u prvenstvo i najavili borbu za naslov prvaka. Jako dobar početak imala je i Lokomotiva, moglo bi se reći i Varaždin u granicama svojih mogućnosti.

Vukovar je ostavio puno bolji dojam od bodovnog učinka, pokazali su da su nezgodni, da se mogu nadati da se priključe borbi za opstanak iako su ih mnogi otpisali i prije nego je sezona počela”, rekao je u uvodu Nikola Jurčević za SN pa nastavio:

“Očekujem da se Osijek podigne i da dođe među prva četiri mjesta. Ostavio je bolji dojam od konkretnog rezultata, ali nikad nije sjajno kad nemaš pobjedu. Oni u svakom slučaju imaju prostora podići se. Isto vrijedi i za Rijeku. Prema kriteriju iz prošle sezone, Rijeka je ipak platila ceh igranju na dva fronta te je pod imperativom ulaska u Europu zaostala u prvenstvu. No, i od nje očekujem da se priključi među prva četiri. Solidno su u sezonu ušli Gorica, Istra i Belupo…” Jurčević u ovom trenutku vidi samo dva kandidata za naslov prvaka: