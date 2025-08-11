Traže se pojačanja: Štimac u Zrinjski dovodi nekadašnjeg kapetana Hajduka?!

Osim promjena u stručnom stožeru, gdje se očekuje dolazak dvojice pomoćnika i analitičara, Štimac planira pojačati momčad Markom Vranjkovićem iz Lokomotive te Mijom Caktašem, bivšim kapetanom Hajduka koji je trenutno bez kluba, piše SportSport.ba.

Štimac mijenja skoro cijeli stručni stožer Zrinjskog, dolazi bivši trener Dinama?

Caktaš je u dva mandata u Hajduku odigrao 228 utakmica i postigao 97 pogodaka, a nastupao je i za Rubin Kazan, Damac, Osijek, Sivasspor te Kocaelispor, s kojim je nedavno raskinuo ugovor.

Za hrvatsku reprezentaciju upisao je jedan nastup, u prijateljskom susretu protiv Tunisa 2019. godine.