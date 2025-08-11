Traže se pojačanja: Štimac u Zrinjski dovodi nekadašnjeg kapetana Hajduka?!

Igor Štimac debitirao je na klupi Zrinjskog remijem 1:1 protiv Breidablika u trećem pretkolu kvalifikacija za Europsku ligu.
Osim promjena u stručnom stožeru, gdje se očekuje dolazak dvojice pomoćnika i analitičara, Štimac planira pojačati momčad Markom Vranjkovićem iz Lokomotive te Mijom Caktašem, bivšim kapetanom Hajduka koji je trenutno bez kluba, piše SportSport.ba.
Caktaš je u dva mandata u Hajduku odigrao 228 utakmica i postigao 97 pogodaka, a nastupao je i za Rubin Kazan, Damac, Osijek, Sivasspor te Kocaelispor, s kojim je nedavno raskinuo ugovor.
Za hrvatsku reprezentaciju upisao je jedan nastup, u prijateljskom susretu protiv Tunisa 2019. godine.
