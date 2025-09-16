Tragedija u Srbiji, bivši kapetan Zvezde se srušio na utakmici veterana i preminuo

Podijeli :

Pedja Milosavljevic / STARSPORT

Dejan Milovanović, nekadašnji veznjak Crvena zvezda, preminuo je u dobi od 41 godine nakon što mu je pozlilo tijekom utakmice veterana između Zvezdara i PKB.

Utakmica je započela u 18 sati, a Milovanović je već u 7. minuti postigao pogodak. Nedugo zatim, dok se spremao izvesti korner, iznenada se srušio na teren.

Hitna pomoć brzo je stigla i pokušala ga reanimirati te je potom prevezen u KBC Zvezdara, no nakon dva infarkta njegovo srce nije izdržalo. Tužnu vijest potvrdila je i Liga veterana, koja je priopćila da se zbog njegove smrti odgađa iduće izvanredno kolo natjecanja.

Milovanović je bio sin legendarnog nogometaša crveno-bijelih Đorđe Milovanović. Nogomet je počeo igrati u omladinskoj školi Zvezde, prošao je sve selekcije, uglavnom kao kapetan, a u prvu momčad promoviran je 2001. godine. S generacijom u kojoj su igrali Boško Janković, Nenad Jovanović, Dušan Basta, Dragan Mrđa i Marko Perović osvojio je tri naslova prvaka i četiri kupa, a 2008. godine otišao je u Lens.

U anketi Večernje novosti proglašen je najboljim igračem Superliga Srbije u sezoni 2005./06. Pred odlazak u Francusku odigrao je svoju najefikasniju sezonu u Zvezdi s 11 pogodaka u 34 nastupa, među kojima se ističe i slobodnjak u 132. vječnom derbiju protiv Partizan (4:1).

U sezoni 2010./11. vratio se na posudbu u Crvenu zvezdu, a ukupno je za crveno-bijele upisao 230 nastupa i 48 pogodaka. Među golovima koji se posebno pamte izdvajao se i onaj postignut protiv Chievo na stadionu Stadio Marc’Antonio Bentegodi.