‘Tottenham s Tudorom ne može ostati u ligi, to je ružno za gledati!’

Bent je istaknuo kako nema smisla zadržavati trenera ako se već vidi da stvari ne funkcioniraju.

“Mislim da nema nikakvog smisla zadržati nekog trenera samo zato jer nije dobio dovoljno vremena da pokaže što može. Ako vjeruješ i osjetiš da taj čovjek nije za ovaj klub, i ako ne može dobiti ništa od igrača, onda se šetaš prema ispadanju iz lige”, rekao je Bent.

Dodao je i kako bi idealno rješenje za Tottenham mogao biti trenutno slobodni trener Sean Dyche.

“On bi bio savršen izbor za Tottenham. Zna organizirati ekipu, učiniti ekipu teško pobjedivom. Razumijem, navijači Tottenhama možda ne žele takvog defenzivnog trenera. Ali znate što? Trenutno treba na klupi biti netko tko će osvajati bodove. Koga briga kakav će nogomet igrati”, zaključio je Bent.

S njegovim mišljenjem složio se i Teddy Sheringham, koji također smatra da su Spursima potrebne promjene na klupi.

“Potreban je novi trener. Bez sumnje. Pa mislim, Tottenham zadnju utakmicu igra s tri stopera protiv jednog napadača. Znači da protivnik stvara višak negdje. To je ružno za gledati. Grozno. Potrebna je drastična promjena”, rekao je Sheringham.

Na pitanje misli li da Tottenham može ostati u ligi s Tudorom na klupi, Sheringham je kratko odgovorio: “Ne.”