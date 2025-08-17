Torcida poslala oštru poruku igračima Hajduka nakon debakla u Europi: ‘Srami se Hajduče!’

Podijeli :

Navijači Hajduka su tijekom utakmice protiv Gorice igračima jasno dali do znanja što misle o ispadanju iz Europe.

Treće kolo SuperSport HNL-a zaključuje se na Poljudu, gdje Hajduk dočekuje Slaven Belupo.

Za Splićane je to treća uzastopna prvenstvena utakmica pred domaćim navijačima – u prethodne dvije svladali su Istru i Goricu – no sada su pod pritiskom jer traže iskupljenje za neugodno ispadanje iz Europe protiv albanskog Dinamo Cityja. Hajduk je u tom dvomeču bio veliki favorit, a na uzvrat u Tiranu putovao je s prednošću od 2:1, međutim ni to nije bilo dovoljno za prolazak u play-off Konferencijske lige.

Atmosfera na stadionu daleko je tmurnija od uobičajene. Navijači Hajduka teško su podnijeli novo europsko posrtanje pa Torcida od prve minute šutnjom izražava nezadovoljstvo. Na sjevernoj tribini nema uobičajene pjesme ni transparenata, čuju se tek povremeni topovski udari.

Oko 20. minute Torcida prekida šutnju i podiže transparent s porukom: “Godinama je scenarij isti, jesen u Europi nije vam na platnoj listi? Koliko novca treba pi*kama za malo hrabrosti, koliko živaca za malo naše radosti?” Nakon toga stadionom je odjekivalo skandiranje: “Srami se, Hajduče.”

