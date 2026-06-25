Toplak za SK: Nisam siguran da Hrvatska može bolje od ovoga, a BiH ima dva igrača koja bih odmah uzeo

“Bili smo usporeni i s time smo im olakšali obrambeni dio. Sporo smo razigravali. Mi se mi moramo vratiti u realnost. Naša tri najbolja igrača – Modrić, Gvardiol i Kovačič su van forme, a forma je nešto što se ne stvara preko noći. Moramo biti čvrsto na zemlji. Kada pogledam sve, nisam siguran da možemo bolje od ovoga. Ova reprezentacija nije ista kao ona u Rusiji ili u Kataru. Ovo je zapravo sve normalno, a ono prije nije bilo.”

Osvrnuo se i na širinu kadra i ofenzivne opcije:

“Naše desno krilo je Marco Pašalić, a lijevo Perišić i to je to što imamo od opcija. Nažalost nemamo igrače dubine na tim pozicijama, čak i u napadu nemamo igrača koji može nešto individualno riješiti. Moramo se s tim pomiriti.”

Najavio je i moguću postavu za dvoboj protiv Gane te promjene u veznom redu:

“Očekujem da izbornik neće staviti par Modrić-Kovačić, nego da će krenuti Petar Sučić. Baturina i on da donesu energiju, a pretpostavljam da će Kovačić ući s klupe umjesto Modrića da se održava taj ritam. Isto tako, postoji mogućnost da desno ostane Marco Pašalić ili će možda izbornik procijeniti da će mu tu trebati neki veznjak koji će ulaziti u sredinu. Gana će biti gusta kao i Panama, a mi ne smijemo zagušiti sredinu. Moramo imati širinu i lopta nam mora puno brže ići.”

Na kraju se dotaknuo i Bosne i Hercegovine, koja je pobjedom nad Katarom izborila plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta:

“Ono što me oduševilo kod BiH su dva dragulja Alajbegović i Bajraktarević, mi takve igrače nemamo trenutno. Tako mladi, a već igraju na takvom nivou. Ja bi ih sutra odmah uzeo k nama. Jako su dobri.”