Toplak o situaciji u Osijeku: ‘Igrači nisu dobili plaću tri mjeseca, bilo ih je strah otići u grad’

Stanusicx via Guliver

Hrvatski trener i nogometni analitičar analizirao je tešku situaciju koja potresa NK Osijek.

NK Osijek suočava se s krizom velikih razmjera. Nakon poraza od splitskog Hajduka u 22. kolu hrvatskog prvenstva, Osječani su ostali na zadnjem 10. mjestu ligaške ljestvice.

Klub s Opus Arene ima tek 17 osvojenih bodova iz 22 utakmice, dok devetoplasirani Vukovar ima dva boda više.

Reakcija na najnoviji poraz bila je velika smjena u klupskoj upravi. Predsjednik Uprave Ferenc Sakalj i njezin član, te klupski direktor Vladimir Čohar su smijenjeni. Kako je izvijestio klub s Opus Arene, zamijenile su ih dvije žene – Alexandra Végh i Valentina Koprivnjak.

Krizu u Osijeku komentirao je za Index hrvatski nogometni trener te TV analitičar – Samir Toplak:

“Navodno su se te odluke donijele još prošli tjedan na hitnom sastanku, a sad su samo potvrđene. Navijači dugo zazivaju promjene, nezadovoljstvo se osjeti na svakom koraku, osjeća se gorčina, sve je manje navijača na stadionu. Momčad im je zadnja na ljestvici, a najgore je što im ove promjene u upravi neće donijeti pomak sa zadnjeg mjesta,” poručio je Toplak.

Tvrdi kako je igrače Osijeka bilo strah izaći u grad, uslijed loših predstava:

“Ne kaže se bezveze da je teren mjerilo svega, a momčad Osijeka mora se pokazati na terenu. Tu se osvajaju bodovi. Osijekovi igrači nisu dobili plaću tri mjeseca, bilo ih je strah otići u grad zbog loših rezultata. U takvom okruženju teško je funkcionirati”, zaključio je.