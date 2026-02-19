Topić detektirao glavni problem Dinama i poručio: ‘Moramo se potući u uzvratu, nema nam druge!’

Podijeli :

Guliver image (ID: 1071857986)

Pojedini igrači Dinama podijelili su dojmove nakon poraza od Genka u okviru Europa lige.

U prvom susretu play-offa za plasman u osminu finala Europske lige Dinamo je na stadionu Maksimir pred 10.500 gledatelja izgubio od Genka sa 1-3 (1-2).

U ovoj fazi Europske lige, sudjeluju momčadi koje su se plasirale od 9. do 24. mjesta na ljestvici ligaškog dijela. Dinamo se u play-off rundu plasirao izborivši 23. mjesto sa 10 bodova, dok je belgijski sastav bio deveti sa šest bodova više.

Gosti su poveli u 15. minuti golom Bryana Heynena. Samo šest minuta kasnije bilo je 2-0, a strijelac je bio Zakarija El Ouahdi. Dion Drena Beljo je vratio nadu domaćinu smanjivši u 44. minuti, no u posljednjim trenucima susreta El Ouahdi je pogodio za velikih 3-1.

Nakon utakmice, s medijima su razgovarali Fran Topić i Matteo Perez Vinlof.

“Danas nije išlo na našu stranu. Oni su iskoristili svoje prilike, a mi nismo. To je nogomet. Nadam se da ćemo imati više sreće u uzvratu. Nismo se nametnuli u drugom poluvremenu uz dosta teške uvjete. Primili smo i taj treći gol, kojim smo si otežali situaciju. Najveći nam je problem tranzicija, često smo griješili i dovodili se u situaciju da igramo protiv njih u tranziciji, u kojoj se oni bolje snalaze. Moramo se potući u uzvratu, nema nam druge”, poručio je Topić.

Perez Vinlof nije skrivao nezadovoljstvo, no i dalje pokušava biti optimističan:

“Jako sam razočaran i ljut. Primili smo gol u zadnjoj minuti. Ali pokazali smo dobre stvari na ovoj utakmici. Sve je moguće drugi tjedan. Znam da možemo nešto dobro napraviti. “Bilo je teško, uvjeti su bili teški i utakmica je bila usporena zbog kiše. To je bilo bolje za njih. Moramo biti koncentriraniji od početka i ne primiti dva brza gola pa tek onda početi igrati. Mogli smo zabiti još koji gol da smo imali sreće. Siguran sam da možemo dobro odigrati u uzvratu.”

Uzvratni susret je 26. veljače u Genku. Dinamo će u slučaju prolaska u osmini finala igrati protiv Rome ili Freiburga, a to će biti odlučeno ždrijebom.